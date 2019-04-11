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統促會邀武統學者李毅演講 蘇貞昌以國安之虞促查

2019-04-11 17:13聯合報 記者林河名╱即時報導

「中國和平統一促進會」邀請曾鼓吹武力統一台灣的中國學者李毅訪台演講，行政院長蘇貞昌認為李毅來台有危害國安之虞，指示陸委會及內政部移民署查明。內政部移民署今天表示，李毅9日持觀光簽證入境台灣，不得發表演說，已廢止李毅入境許可，限令今天出境。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，國家安全是至高的原則，該名中國學者持有綠卡，以觀光之名申請入境，卻從事與入境目的不符的活動，已違反「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第16條第1項第1款（有事實足認為有危害國家安全之虞），行政院請移民署等相關機關依法辦理。

Kolas表示，有關李毅來台，行政院、陸委會與移民署都有接獲通報，第一時間對此事已有掌握，蘇揆並指示陸委會及移民署查明；陸委會與移民署開會討論後，決定註銷李毅的入台許可。

移民署稍早表示，會依李毅入境時留的相關資料，通知李毅限令今天出境，如果不願出境就強制執行。

統促會13日在台中市辦「和平統一融合發展論壇」與遊行，文宣稱論壇邀「旅美社會學家李毅教授」演講。移民署表示，李毅是旅居海外中國大陸地區人民身分，以觀光事由在去年8月申請一年多次入台證，依規定，以觀光事由入境台灣不可受邀演說。

中國和平統一促進會預計4月13日下午舉辦「和平統一融合發展論壇」，邀請旅美社會學...
中國和平統一促進會預計4月13日下午舉辦「和平統一融合發展論壇」，邀請旅美社會學家、中國人民大學重陽研究員李毅出席演講。記者李隆揆／翻攝
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