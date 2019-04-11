10億開發票務APP？ 台鐵：僅1080萬

2019-04-11 18:13 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



「花10億開發APP效果這麼差，對得起納稅人嗎？」國民黨立委許毓仁11日召開記者會，抨擊台鐵在前瞻計畫花10億開發票務系統，但APP出來後評價只有2.3顆星，車站即時動態也無法即時更新。他要求台鐵與交通部須公布此計畫所有資金流向讓大眾檢驗。台鐵回應，整體預算只有8.5億，其中更只有1080萬是應用在APP開發。

需公佈金流

許毓仁說，台鐵最新的票務系統從去年底就設置完成，但一直拖到最近才上線。去年底他帶工程師找台鐵開會時，問台鐵能不能在春節開始讓系統上線，但台鐵竟然跟他說怕票務系統無法通過年假壓力測試，他覺得很荒謬。

國民黨立委費鴻泰也提到，台鐵這麼多錢卻成效不彰，讓人質疑交通部是否縱容台鐵及承包的中華電信A錢。他與許毓仁都呼籲交通部，要求台鐵跟中華電信將整個計劃金流公開，讓民眾知道納稅人的錢都花到哪裡。

中華民國軟體自由協會理事長翁政修說，歐盟去年通過法案，只要政府開發APP，都是要將程式原始碼公開，如果政府在開發上需要幫助，才可以由民間協助平台進行修正。台鐵花了這麼多錢開發APP不合常理，他希望台鐵可以公開程式碼，許多民間公司都可以協助台鐵改善平台品質。

預算用在多面向

針對許毓仁對台鐵用10億開發APP的質疑，台鐵資訊中心副主任廖萬輝反駁，開發APP的預算為1080萬，並不是許毓仁說的10億。

廖萬輝表示，票務核心系統建置105年5月決標，由中華電信承攬，總預算為8.5億，內容包括旅客綜合入口網、窗口服務、行動服務App、語音訂票、應用系統，以及基礎設施建置（系統軟硬體建置、機房設施建置）與既有周邊系統相關設備整合連接。

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