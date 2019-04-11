民進黨總統初選延後 賴清德：會重新調整腳步

2019-04-11 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



民進黨中執會昨通過總統初選時程延後，蔡賴競爭進入延長加賽。行政院前院長賴清德今受訪表示，既然已經決定，他就全力配合，重新調整腳步，不會改變要打一場君子之爭的決心。

賴清德今天中午在家吃完飯後，下午從自家出門，接受媒體訪問時表示，民進黨中執會既然已經決定，他就全力配合，「不會改變我打一場君子之爭的決心」。