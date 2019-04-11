公投法修正通過 人權不能公投

2019-04-11 16:35 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



人權不能公投！行政院11日召開記者會，中選會副主委陳朝建表示，此次公投法修正重點為公投案不能違反我國已締結之人權條約，並將全國性選舉與公投脫鉤，將「應」改成「得」，如果兩個互相衝突公投都通過門檻，會以得票數較高的公投案為主，避免行政機關無所適從。

行政院會11日通過公投法修正草案，明定公投涉及人民權利義務者，不得違反相關國際人權公約及其施行法規定；並延長公投準備期，從原本最短1個月，延長為最短3個月；另將原本規定的公投「應」與全國性選舉同日舉行，改為「得」同日舉行，讓公投可與選舉投票脫鉤。

針對先前同婚與反同婚陣營，同時提出性質類似或矛盾之公投提案，為了避免類似公投案同時跨過門檻後政府無法適從，本次修法也規定，若二案同時跨過門檻，政府應以公投票數較高的案件作為執行標的。

陳朝建表示，在受理審議過程中，各界對於人權議題得否交付公民投票多有討論，另發現有提案主文模糊、誘導情事、死亡連署、投票日從事宣傳、大量公民投票案與選舉同日舉行，衍生投票秩序混亂等問題。草案有助於健全公民投票法制度及落實公民投票精神。

在場媒體詢問陳朝建，可否請中選會舉實例說明，哪些公投案是會違反如兩公約等國際條約所保障人權，他說這要等草案正式通過後，經中選會內部開會決議，才可以針對不同個案進行說明。

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