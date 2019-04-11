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立院初審 考試委員任期6年改4年 縮編至3人

2019-04-11 16:21聯合報 記者鄭媁╱即時報導

立法院司法及法制委員會今天初審通過「考試院組織法」修正草案，將現行19名考試委員調降為3名，任期也由6年改成4年。條文另增訂，考試委員不得赴中國大陸地區兼職，違者即喪失考試委員資格；至於是否保留考試院院會，以及施行日期、考試院員額等部分，相關條文保留送黨團協商。

為精簡組織、節省公帑，立院司委會今併案審查民進黨立委段宜康、李俊俋及時代力量黨團提出的「考試院組織法」修正草案，擬縮減考試委員人數、任期，並明定委員資格等。

初審條文明定，考試委員名額為3人，考試院長、副院長及考試委員任期為4年，總統應於人員任滿3個月前提名；具同一黨籍的委員，不得超過總額的2分之1。

在任用資格上，初審條文也列入三項資格，包括曾任大學教授10年以上，聲譽卓著，有專門著作者；高考及格20年以上，曾任簡任職滿10年，並達最高級，成績卓著，而有專門著作者；以及學識豐富，有特殊著作或發明者。

至於是否要取消院會，由於牽涉到考試院合議制或獨任制；考試院秘書長李繼玄表示，貿然刪除恐有違反憲法及相關增修條文之虞，導致考試委員無法行使憲法賦予的職權，建議維持現行條文。

不過，考試院說法引發民進黨立委段宜康不滿，一度動怒反問，憲法所規定的職權，有哪一項是刪除院會後無法做的，「不要說不出理由，就莫名其妙扣一頂大帽子在立法院。」

段宜康怒批，就是因為考試院的態度，讓外界誤解修法是為了把考試院職權虛化，但憲法增修條文中所規定的各項執掌，均仍在考試院，只是形成過程不同。隨後段宜康也向李繼玄致歉，不應對長輩火氣太大，相關條文先行保留，協商時再處理。

李繼玄今也表示，考試院最重要的任務是完備國家文官制度，這是憲法》賦」予考試院的職掌，針對委員提出修法議題，目前考試院的態度是維持現狀，不應該修法弱化考試院，針對立委的建議都會帶回去報告，也會提出考試院自己的修法版本。

考試院段宜康民進黨

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