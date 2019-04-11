影／李進勇遭強力杯葛 藍委以人牆阻擋

2019-04-11 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 潘姣琪 ╱即時報導



中選會主委被提名人李進勇今天到立法院接受詢答，但遭到國民黨立委強力杯葛，以人牆阻擋，一路推擠出委員會外，無法順利接受詢答；國民黨立委說他被提名是酬庸，李進勇說，去年九合一選舉發生這麼大的事，明年選舉緊接著要來，「頭殼壞掉才會接受酬庸」。