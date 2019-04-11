中選會主委審查被杯葛 李進勇：給選務機關一個機會

2019-04-11 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



行政院提名競選連任失敗的雲林縣前縣長李進勇為中選會主任委員，李進勇今天到立法院接受提名審查時，因為政治酬庸爭議，遭國民黨立委杯葛，會議無法進行；對此，李進勇也在臉書發表心聲，他說，給選務機關一個機會，莫因杯葛而阻礙改革。

李進勇說，今天受邀請列席配合審查中選會主委資格，他用心準備資料，希望在委員會詳細回應委員質詢，卻受到國民黨籍委員強力推擠、惡言相向，根本進不了會場，場內國民黨籍委員對他的批評，他也沒有說明機會。

他表示，國民黨委員質疑，以他的政黨背景和黨政經歷，是否適任獨立機關的中選會職務，這個立場可以理解，也是做為反對黨國會議員應有的態度。立法院的審查機制，讓被提名人有機會當面接受質詢，說明疑慮，就是因此而設，今天立法院部分委員舉措，使審查會無法進行，恐怕不是國人所樂見。

李指出，中選會依據法律獨立行使職務，為確保其獨立地位，中選會委員具備同一黨籍者，不得超過3分之1，且任職期間不得參加政黨活動，組織法已有明文規定。組織法雖未禁止委員具有黨籍，但行政院長蘇貞昌首次約詢時，就要求採取比法律更高標準，要他主動請求民進黨中央註銷黨籍，黨中央也配合辦理。

這是代表他們內心坦蕩、決心堅定，絕非如外界所說心虛，也有委員提及他接受這個提名就是酬庸，這種說法讓人無法接受。去年九合一選舉綁公投的亂象歷歷在目，諸多修法和選務改革工作亟待推動，明年1月大選時程日日逼近，中選會工作繁瑣，任務艱鉅責任重大，如果認為這是酬庸，那就大錯特錯了。

李進勇也提到，記者在議場前問，場內有委員說他當法官時涉及偽造文書案件，他沒辦法在場內答詢，只好透過臉書發表，那是一個烏龍案件，無罪定讞。