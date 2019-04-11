李進勇同意案太粗糙 公督盟籲修同意權

2019-04-11 16:01 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



立法院內政委員會11日審查中選會主委李進勇人事同意案，藍綠雙方為此爆發衝突，李進勇更一度被國民黨立委擋在會議室外面進不去。對此，公督盟11日召開記者會表示，此事突顯出立法院行使同意權時過於草率，無法獲得各界支持，籲立法院修改職權行使法，使審議過程更嚴謹。

藍綠甲級動員

內政委員會11日審查中選會主委被提名人李進勇人事同意權案，對此國民黨團10日便在記者會中揚言要全力杯葛，民進黨團也為此發動甲級動員，甚至在11日一早7點半時就先到會議室占領主席台。而在8點40分左右時，李進勇到會議室外要簽到時，就被10幾名國民黨立委阻擋在外面，一度爆發推擠。最後審查會議在爭吵聲中落幕。

對於如此混亂不堪的情形，公督盟隨即召開記者會表示，會有今日的情形，原因在於台灣政治長期以來存在著「勝者全拿」的迷思，所有人事權皆被特定政黨把持，導致獨立機關無法真正獨立運作。而立法院的同意權行使對象不只是中選會，還有司法院、考試院、大法官、NCC等諸多機關，因此同意權的制度有必要更加完善與嚴謹，才能讓外界信服。

履歷只有薄薄幾頁

以11日的中選會主委任命案為例，公督盟指出，從李進勇被提名開始，就不斷被外界批評說是酬庸，而立法院不僅未對此尋求各界共識，李進勇的公開履歷更只有薄薄的8頁，在抱負及政見等內容上也空洞無比。可見整個審查人事同意權的程序過於簡陋粗糙，不只無法說服民眾，更難破除外界認為「酬庸」的疑慮。

公督盟也翻出立法院第九屆第一會期時的檔案，當時民進黨團曾提案要修正同意權行使，其中具體內容諸如：規定審查時間不得少於一個月、需舉行公聽會廣納各界意見等。而在中選會後，接下來立法院還得接連面對NCC、大法官等諸多人事任命案，因此公督盟呼籲立法院應盡速重啟相關討論，並將修正草案三讀，否則爭吵只會一直不停下去。

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