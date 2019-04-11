公投連署擬增附身分證影本 黃士修：排擠民間團體

2019-04-11 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



有鑒於去年部分公投連署被發現有多筆死人連署，行政院今通過「公投法」修正草案規定未來公投連署人名冊須附身分證影本正、反面影本，將送立法院審議；對此，重啟核四公投領銜人黃士修今下午舉行記者會強烈抗議，認為行政院增設公投門檻，根本無助於減少不合格爭議，排擠民間團體取得連署。

黃士修表示，中選會代理主委陳朝建宣稱，公投連署要附上身分證正反面影本加聯絡電話，此種個資已是相當高的層級，非常有可能被冒用。此外，實務上影印身分證相當麻煩，民間團體很難在街頭上取得連署，無人可承擔個資外洩的法律風險。

黃士修認為，行政院版草案宣稱要杜絕死人連署爭議，但從去年公投經驗來看，死人連署已被挑出認定無效，也有相關刑法追究法律責任，行政院現在增設連署門檻，根本無助於減少不合格爭議。

黃士修指出，死人連署僅是不合格連署的其中一種，應該防範的是偽造文書，認為附身分證影本其實間接鼓勵民眾印家人身分證偽造文書，甚至大型政黨抄襲黨員名冊達成連署，或是電信業者包裹同意業務使用壟斷公投，剝奪真正民間團體發起公投的權利。