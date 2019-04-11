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【即時短評】一場初選 蔡賴黨中央三方皆輸

2019-04-11 14:42聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨中執會昨天拍板延後總統初選協調期，明確的民調日期尚未公布。圖為總統蔡英文(...
民進黨中執會昨天拍板延後總統初選協調期，明確的民調日期尚未公布。圖為總統蔡英文(左)與行政院前院長賴清德。 本報系資料照
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民進黨中執會昨天拍板延後總統初選協調期，明確的民調日期尚未公布。這一場初選走到現在，已是歹戲拖棚，不僅傷了民進黨捍衛民主的形象，所謂的延長賽可能也只會讓黨內繼續撕裂，並不利於團結。此刻的民進黨也因為破壞價值將自己推向懸崖邊，蔡、賴及民進黨中央三方皆輸。

民進黨從草根起家，程序正義向來是不可挑戰的神主牌之一。但這次總統初選，因行政院前院長賴清德突襲登記，讓所有人措手不及，部分人士的反應卻是思考如何讓初選延長或停止，完全與民主精神背道而馳。

總統爭取連任或許天經地義，但不代表遊戲規則形同虛設，當黨內出現競爭對手，以追求民主起家的民進黨卻兩度延長初選時程，未來再以民主之名爭取正義，正當性恐怕都會非常薄弱。

初選延後，美其名是延長「協調期」，但明眼人都不難理解，蔡英文總統與賴清德根本毫無「協調」空間。說穿了，雙方手中都沒有對方想要的東西，協調再延長也只是加深彼此支持者互相攻擊的裂痕，甚至可能浪費了初選後的整合時間。

這場初選無論結果如何，其實已經沒有人會是贏家。蔡陣營希望協調或合作，但初選延後，若還是走向民調，卻得背負「因人設事」的罵名，得不償失；另一頭賴陣營因反對初選變更，不得不說出重話，這些攻擊如流彈四射，恐怕會讓所謂君子之爭破功。至於辦理初選的黨中央，自認委屈的夾心餅乾，但無論承受了多少壓力，最後做出破壞傳統的決定，又如何能夠甩開歷史罪人的罵名？

民進黨民調賴清德

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