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酸韓國瑜簽MOU沒用 柯文哲今說北市簽姊妹市MOU沒意義

2019-04-11 14:13聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市長柯文哲下午在議會答詢。記者楊正海/攝影
台北市長柯文哲下午在議會答詢。記者楊正海/攝影
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北市長柯文哲日前酸高雄市韓國瑜簽MOU無用，下午在議會質詢時，面對議員張斯綱質詢，柯不知道4年內台北市已經簽了28個MOU，柯說，北市簽姊妹市的MOU，比較沒有意義，但像產業局和日本福岡、荷蘭簽的MOU比較有意義。

張斯綱在質詢時問柯，北市這4年簽了多少MOU，柯僅說不多啦，記得姊妹市有簽一個，簽不多。張斯綱則是替柯回答，柯見證或親自簽的MOU，過去4年總共簽28個；張再追問柯，對哪一個比較印象深刻、有幫助？柯說，自己有印象的是和日本福岡市簽的青創MOU 。

張斯綱說，柯曾酸韓國瑜，簽MOU也沒有用，只是象徵，沒有實質效果。張斯綱舉例，最早簽的是宏都拉斯的合作備忘錄、城市交流，但這個成效如何、如何評估，若沒有追蹤，是簽心酸的？ 柯說，宏都拉斯簽的是姊妹市，但「 效果不好」；姊妹市的MOU比較沒有意義，但產業局和福岡、荷蘭簽的比較有意義。

張斯綱也說，柯訪美花了529 萬，表面很忙，但和台北市有什麼關係？拜訪智庫，和市政有什麼連結、效果？韓國瑜出訪至少還帶回訂單，但柯去美國智庫，講的主張政策，學者葛萊儀卻認為很模糊。

張斯綱說，柯的參訪像選總統造勢，「別人去我也要去」，沒有幫到台北市政，花的是民脂民膏。

北市韓國瑜

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