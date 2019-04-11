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吳敦義不選總統 韓國瑜友人：韓被徵召參選可能性再升

2019-04-11 13:42聯合報 記者周志豪╱即時報導

高雄市長韓國瑜。本報資料照片
高雄市長韓國瑜。本報資料照片
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國民黨主席吳敦義昨天正式宣布不參選2020總統，讓國民黨總統提名布局產生微妙變化。高雄市長韓國瑜的友人分析，吳敦義放手後，讓有意參選的新北市前市長朱立倫、立委王金平承受相當壓力，相對使得韓國瑜被徵召參選可能性再度提高，韓陣營也有承擔的覺悟，不過，韓國瑜仍然沒有放棄期待，由朱立倫或王金平出線的萬分之一機會。

在吳敦義宣布不選總統後，國民黨內拱韓聲勢更加明確。韓國瑜友人說，吳敦義已取得布局總統提名戰略高度，對於局勢的發展，韓國瑜陣營已經有將要承擔重擔的覺悟，但韓國瑜到目前為止，主觀上仍然沒有參選總統的意願，就算在四月下旬與吳敦義見面，也會表達出不避戰，但2020國民黨並非「非韓不可」的態度。

韓國瑜友人表示，民進黨中執會昨天確定延後總統初選期程，加上國民黨要開全代會必須要二個月的以上的準備期，等於是提供國民黨為徵召韓國瑜參選或納入初選的緩衝期，因為韓國瑜仍然期待，在國民黨七、八月舉行全代會前，包含朱立倫、王金平等黨內有意參選者，能展現出不同的氣勢，成為國民黨的代表。

挺吳派中常委也透露，2017年吳敦義選黨主席，當時想法就是要準備2020總統大位，如今吳敦義準備這麼久卻能毅然放下，要為國民黨推最強總統候選人，已取得協調提名正當性，朱立倫與王金平很難再杯葛。

黨內人士認為，現在只要吳敦義能證明韓國瑜是最強人選，中常會同意授權，徵召就是主席說了算，過去前主席包含吳伯雄、馬英九與朱立倫時代都是如此。

至於總統提名時程，黨務人士表示，在昨天延後提報提名要點與時程後，假設7月28日全代會時間不變，初選最晚5月8日前必須啟動，但整體作業時程都會比原先延後；若能改為徵召提名，時程就會很彈性，但前提要常會授權，至少就沒有委託領表問題。

韓國瑜國民黨吳敦義

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