柯文哲開設微博帳號 自介「台灣阿北」

2019-04-11 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



網路人氣相當高的台北市長柯文哲，去年12月間自爆想開個「微博帳號」，弄一家「柯文哲網路公司」為將來留個工作，「以後我就做網紅」。如今有網友發現，微博上竟然真的出現「台灣阿北-柯文哲」。北市府副發言人黃瀞瑩證實，確實是柯文哲的個人帳號，主要目的就是行銷台北市為主，讓更多人認識台北市。

至於為什麼是這個時候開設微博？黃瀞瑩表示，柯一直有這個想法，經過幕僚討論、作業，本月初開設，並沒有特別的時間點考量。媒體追問是否會擔心有大陸網友以統獨等爭議問題要求表態？黃瀞瑩說，有各種意見聲音的表達，我們都尊重。

柯文哲去年底開直播邀網友「感謝、聊天、QA」與支持者進行線上互動，過程中自爆想開個微博帳號，還說這種mass media（大眾媒體）、網路媒體還是世界潮流，會請幕僚評估。

如今微博果真出現柯文哲帳號，首篇PO文就在4月8日，柯文哲以自我介紹的方式，介紹他是台北市長柯文哲，大多數人都叫他「柯P」，年輕人則喜歡叫他「阿北」。

柯文哲說，作為一名醫學院教授，自己明白充足的資訊交流，才能讓各項病症得到妥善照料，更明白保持「多元開放」的重要性。

至於第二篇PO文則是在今天上午，只見柯文哲上傳了16秒的「搭公車」畫面，提到自己「嗡嗡嗡上工去」。