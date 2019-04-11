初選期程又延後 高嘉瑜：真的沒臉再批國民黨「換柱」

2019-04-11 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



民進黨台北市議員高嘉瑜昨上政論節目《政經看民視》批評，民進黨一再延後初選期程，已嚴重傷害民主制度，還說「我真的沒有臉說，以後再批評國民黨的換柱」，民進黨實在是和國民黨一樣了。圖／擷取自政經看民視 分享 facebook 民進黨中執會昨做出決議，確定黨內總統初選期程延後至5月22日黨內立委初選程序結束後，再進行政見發表會、初選民調等程序，民進黨延後初選的決議，也引發政壇議論。民進黨台北市議員高嘉瑜昨上政論節目《政經看民視》批評，民進黨一再延後初選期程，已嚴重傷害民主制度，「我真的沒有臉說，以後再批評國民黨的換柱」，民進黨實在是和國民黨一樣了。

高嘉瑜表示，民進黨比國民黨可貴的地方就在於制度，民主不會因人設事，也沒有非誰不可，這也是我們願意支持民進黨的最主要信念，而這次真的被摧毀了。

高嘉瑜說，民進黨中執會39位中執委，昨天只有兩位幫行政院前院長賴清德講話，其他多數人都是支持，然後初選期程一改再改，光是日期就延後了一次，還重新公告了三次，如今延後到5月22日，就真的是民調日期嗎，六月全代會是否又會有新的變數，支持者在這段時間又會如何對立，這只會對民進黨有更大的傷害。

高嘉瑜也在節目中回憶3年多前，因為有意參選港湖立委，不料卻因民進黨選擇和親民黨合作，將該席次禮讓給親民黨市議員黃珊珊參選。高嘉瑜說，當時自己去中執會就是要抗議制度，認為民進黨徵召的過程中，應該要了解該區的想法，而不是直接做決定。

高嘉瑜說，自己印象非常深刻，當時黨秘書長洪耀福卻說「黨要你選才選，要你不選就不選，如果你退黨就不能約束你」。

高嘉瑜說，這段話自己真的銘記在心，如今賴清德應該也有同樣的心境，如果沒有人幫你講話，「下場就和我一樣」，這難道是民進黨該有的方式和制度嗎，今天民進黨走到這地步，真的已經和國民黨一樣。