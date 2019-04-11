第四代票務系統挨罵 台鐵：高鐵認證有五大優點

國民黨立委許毓仁今天舉行記者會表示，台鐵花費10億元建置第四代票務系統，卻無法解決買不到票的問題，使用評價也很差，要求台鐵與交通部公布資金流向與軟體編碼，供全民檢視。台鐵表示，第四代票務系統經高鐵認證有五大優點，包括可分三段訂不同車次、花東實名制、多元選擇車種等。

台鐵表示，「票務系統整合再造計畫」於103年規畫，經國家發展委員會104年7月核定辦理，匡列10.7億元，期程105年至109年，行政院106年4月同意107年度以後經費8.5億元得以前瞻計畫預算支應。全案建置內容包括票務核心系統建置、票務網路建置、票務工作站及背磁印票機、掌上型補票系統、資安強化、對外網際網路及行動通訊服務、備援中心建置。

台鐵說，票務核心系統建置105年5月決標，由中華電信數據分公司承攬，預算金額6.5億元，建置內容包括旅客綜合入口網、窗口服務、行動服務App、語音訂票、收益式管理與決策支援等應用系統功能，以及基礎設施建置（系統軟硬體建置、機房設施建置）與既有周邊系統相關設備整合介接。

台鐵說，第四代票務系統合於前瞻服務水準，包括完善使用者介面、一站式網站服務，智慧劃座、滿足旅客偏好需求，即時呈現座位資訊，智慧查詢轉乘便捷，綠色環保、行動支付、車票無紙化。