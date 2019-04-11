中天再被罰100萬 民進黨：支持也期待遏止假新聞

2019-04-11 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



國家通訊傳播委員會（NCC）昨對中天新聞台「200萬噸文旦柚丟曾文水庫」報導開罰100萬元，民進黨發言人李明俐今表示，媒體未盡新聞查證責任，以誇大不實的新聞標題，企圖混淆視聽，誤導社會大眾，國家通訊委員會為能有效打擊假新聞歪風，端正媒體失律現象，依法進行開罰，大家應給予更多支持，也期待政府接下來能更進一步遏止假新聞、假訊息氾濫問題。

李明俐表示，根據瑞典哥登堡大學V-Dem資料庫的最新調查資料，台灣是全世界受到假消息、假新聞攻擊最嚴重的國家，該調查計畫也指出，假消息、假新聞一旦被操作使用，將會嚴重威脅到國家主權。廣電媒體因具有頻譜資源稀有性，及媒體第四權原則，對任何新聞消息應有更嚴謹的態度，克盡事實查證的責任，不應為配合特定政治目的，成為假消息的滋養溫床，假新聞的製造者。

她說，對於國家通訊委員會依法進行開罰，該媒體仍堅稱文旦柚丟水庫一事，屬新聞自由、言論自由，李明俐表示，對於新聞媒體違反公正客觀的立場，配合某特定政治人物用移花接木的畫面，遂行特定政治之目的，且未克盡新聞查證之責任，傳播不實誇大報導，不僅危害到台灣珍貴的民主制度，更造成市場受假訊息左右，真正影響農產價格，深深地傷害到辛勤的農民權益，所以假新聞防治不只是政治問題，也往往是民生問題。

李明俐說，假新聞絕對不屬新聞自由，更不是言論自由，假新聞是戕害言論自由、侵蝕民主基石的毒藥。