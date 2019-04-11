解除封印！監獄將設陳情意見箱 外部小組定期公開報告

2019-04-11 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院會今通過大翻修的《監獄行刑法》與《羈押法》，其中為落實獄政管理透明化，將增訂無給職的獨立外部視察小組，定期訪視監獄並提出公開報告；原先監督機關對於受刑人申訴有最後決定權，但未來監獄可設陳情箱，受刑人可口頭或書面提出陳情，且新增申訴審議小組受理受刑人申訴，受刑人也可依法提起行政訴訟。

法務部指出修正是為了明確監獄、看守所與收容人間之權利義務，並與國際立法趨勢接軌；其落實獄政管理透明化，保障受刑人權益，修法引進日、德外部視察機制且參酌聯合國矯正規章，增訂獨立外部視察小組，委員3至7人，任期二年，均為無給職，並要定期提出公開報告。

草案也增訂監獄應於受刑人入監後三個月內，依其個性、身心狀況、經歷、教育程度及其他相關事項之調查資料，訂定其個別處遇計畫，並適時修正，並明定受刑人入監後，以分配於多人舍房為原則。

修法更增訂「陳情、申訴及起訴」相關規定，讓監獄可以設立陳情意見箱，保障受刑人陳情、申訴及司法救濟權利；對於不予假釋、撤銷假釋、廢止假釋之處分，明定受刑人得提起復審，及不服復審所為決定，得向法院提起訴訟等規定。

未來受刑人入監或在監婦女請求攜帶子女入監，應經縣市社福主管機關評估，若子女出現畏懼、退縮、安置期間屆滿，或是評估認在監安置不符合子女最佳利益，監獄應通知縣市社福主管機關轉介安置或為其他必要處置。

草案也增訂監獄得對受刑人施用戒具、施以固定保護或收容於保護室的且須安排醫事人員評估其身心狀況，而受刑人外出或於監獄外從事活動時，監獄得運用科技設備，施以電子監控措施。