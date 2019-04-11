賴清德新書榮登三冠王 明天加碼在基隆辦簽書會

2019-04-11 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



行政院前院長賴清德新書《用行動帶來希望》榮登博客來、誠品、金石堂TOP1。本報資料照片 分享 facebook 今天誠品書店、金石堂書店公布暢銷榜，行政院前院長賴清德新書《用行動帶來希望》都榮登冠軍寶座，網路書店博客來也持續熱賣，拿下周暢銷榜TOP1的殊榮。賴清德表示，將在4月12日下午2時於基隆慶安宮舉行簽書會，未來也會持續加碼簽書活動，要與讀者面對面互動。

賴清德說，希望透過這一本書傳達做實事的精神與方法，「誠實」面對問題、「務實」擬定對策、「踏實」推動政務，讓國家社會的發展不斷向前邁進。

賴清德回憶起小時候，他說，從小就喜歡閱讀課外書，把學校裡的每本兒童讀物利用下課時間都看完，現在雖然工作繁忙，閱讀仍是他調劑身心的好方法。

至於要如何推動閱讀？賴清德表示，過去在擔任台南市長時，他提出「書香大台南」的政策目標，由政府帶頭挹注資源推廣閱讀，包括舉辦優質本土文學書籍徵選、寫作營、童話故事營、經典文學營，利用公益頻道舉辦空中讀書會、邀請名人導讀、與作家有約等活動，希望鼓勵大眾培養閱讀習慣，在書海中帶來更廣闊的視野、豐富創造力和想像力。

賴清德指出，他在擔任行政院長任內，也將「文化台灣」列為五大國家施政目標，閱讀就是了解文化最好的媒介，政府必須要維持一個自由、多元、開放的出版環境，並且透過更多政策來振興出版業、提升國人閱讀風氣；未來在政策上，他強調必須更健全產業鏈，針對公共圖書採購、公共借閱權、社區書店與在地結合、賦稅減免等措施多管齊下，共同營造一個「人人有書讀、時時讀好書」的書香社會。