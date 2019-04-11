影／不滿李進勇被提名藍委強力杯葛 中選會主委人事案擇期再審

2019-04-11 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



中選會主委被提名人李進勇（中）一早赴立法院內政委員會列席，遭國民黨立委以人牆阻擋，一路推擠出委員會外。記者許正宏／攝影 分享 facebook

行政院提名雲林縣前縣長李進勇為中選會新任主任委員，遭到藍營強烈批評；李進勇今天到立法院接受提名審查時表示，這個時候說酬庸是「認識不清」，去年九合一選舉發生這麼大的狀況，明年1月大選馬上就要到了，「誰說去接這個位置就是酬庸呢？頭殼壞掉才會接受酬庸」，也說他已經主動要求註銷黨籍，這就是他的誠意。

國民黨立委高喊退回李進勇。記者徐偉真/攝影 分享 facebook

【中央社／台北11日電】

立法院內政委員會今天審查中選會主委被提名人李進勇人事同意權案，因國民黨團強力杯葛，李進勇進不了會議室，最後內政委員會召委、民進黨立委張宏陸宣布會議休息。

內政委員會今天邀請行政院秘書長李孟諺列席，審查中央選舉委員會主任委員被提名人李進勇人事同意權案。國民黨團昨天已舉行記者會，揚言全力杯葛，民進黨團今天也祭出甲級動員，一早7時30分，民進黨立委就到會議室，率先坐上主席台。

但約8時40分李進勇要進會議室前，遭國民黨立委阻擋，不讓他簽到。國民黨立法院黨團總召江啟臣說，李進勇選輸後為了酬庸，離開民進黨，來接獨立機關主委、擔任大選的裁判，他不能接受。李進勇則一路從走廊被推擠到樓梯口，一度到民進黨團辦公室、議場前廣場，始終無法進入會議室。

李進勇受訪時表示，他是內政委員會邀請來的，要留要走也是由委員會決定，應按照法制程序接受審查；他也說，這時候說這位置（指中選會主委）是酬庸，可能是認識不清，去年九合一選舉發生這麼大的事，明年1月大選馬上就要來了，「誰說去接這位置就是酬庸呢？頭殼壞掉才會接受酬庸」。

李進勇說，國民黨立委用那樣的方式要強制驅離他，他覺得很遺憾，希望所有實質問題能在委員會詢答時做討論、說明，「我想我應該要找更大空間為民眾服務」。

內政委員會則進行程序發言，並由李孟諺口頭報告。李孟諺說，李進勇是無黨籍，也沒有雙重國籍或外國永久居留權，且專長是法律、行政，曾任地方法院法官、執業律師、立法委員、內政部次長、法務部次長、雲林縣長等職務，具法政相關領域專業學識及實務經驗，學養俱優。

李孟諺報告完後，張宏陸宣布會議休息；民進黨團幹事長管碧玲則向中央社記者說，中午會由張宏陸回去宣布散會，因為今天行政院秘書長已經報告完畢，會擇期續審。

國民黨立法院黨團在內政委員會休息後舉行記者會，黨團書記長吳志揚說，李進勇的不適任性這麼明顯，不會因為註銷了民進黨籍後，就變得公正與中立，這就是酬庸，堅決反對這項人事案進入委員會審查。

另外，公民監督國會聯盟（公督盟）上午也在立法院舉行記者會，執行長張宏林說，這次同意權若通過，主委任期到2021年11月，但今天提供的資料不夠完整，不應只用8頁的簡歷和短短1個月時間審議。

張宏林說，在野黨應藉這個機會，檢視被提名人是否勝任，而不是一直抵制，這樣無法充分讓民眾檢視李進勇是否適任，若中選會主委無法選賢與能，台灣民主也將崩壞。

張宏林表示，獨立機關人事同意權審查非常重要，是台灣民主制度運作、穩定的紅線，應改善過於草率、簡陋的審查流程，並呼籲朝野各黨，不要讓獨立機關淪為政治角力的東廠、西廠，期待台灣民主進展，從獨立機關獨立開始。