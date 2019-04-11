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民進黨像秦始皇坑儒？ 退休教師聲請釋憲險失控

2019-04-11 11:59聯合報 記者王宏舜╱即時報導

軍公教警消的退休金去年7月變更新的退休方式，退休軍公教認為這是「違憲惡法」，在接到新的處分書後多提起訴願、復審，但多遭駁回。台北市學校教育產業工會、雙北市教育產業工會、全國退休教師聯盟、全國高級中等學校教育產業工會約百人上午到司法院陳情，抗議行政法院的法官「態度不佳」，希望大法官依第1211次會議決議，受理近萬退休軍公教聲請釋憲；大法官書記處第三科科長張怡聰出面接下聲請書，僅說「依法處理」，遭陳情群眾包圍嗆「不敢講話」、「是不是工友」，還有人質疑警察「是在保護人民還是這樣的『政客』(實為事務官)」？

新北市教育產業工會理事長黃耀南提醒民進黨，這樣追殺教師好比是兩千多年前的秦始皇焚書坑儒，只會讓國家競爭力、團結更弱。

台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭稱，到高等行政法院開庭時，只花了15分鐘，根本不合理，她的父親92歲了，需要她奉養，很多老師身體不好，是因為「在教育界奉獻這麼久」。有民眾要求李惠蘭說出行政法院法官的名字，還喊是「恐龍法官」，但她沒說。

陳情團體認為，許多案件陸續繫屬各高等行政法院，面對即將有幾萬件的行政訴訟將陸續提出，加上最高行政法院審理時程緩慢，退休軍公教們不願再接受漫漫的身心煎熬。他們主張人民有「接近大法官」的基本權，因此集體向大法官提釋憲聲請，希望大法官警覺退休金改革的法律已造成百萬家庭的不安。

立法院前年制定公布「公務人員退休資遣撫卹法」和「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，去年7月施行，公、教人員不滿，紛紛聲請釋憲。大法官1479次會議表決是否受理許益財等4件、共168人聲請，認為這4案都未盡審級救濟程序，甚至連進入訴訟都沒有，決議不受理。

大法官審理案件法第5條第1項第2款雖規定人民可聲請釋憲，但條件須是「經依法定程序提起訴訟，對於確定終局裁判所適用之法律或命令發生有牴觸憲法之疑義者」，聲請釋憲有一定門檻，避免浮濫。當時這4件聲請釋憲案都主張大審法的這條規定違反憲法保障人民基本權利意旨，要求解釋。

這回陳情團體主張大法官應依第1211次會議決議聲請釋憲。2003年2月21日的會議曾解釋「在憲法上具有原則之重要性」 (grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung) 一詞，是德國聯邦憲法法院法的用語，該原則的適用具雙刃功能。這也成為我國司法院大法官決定案件是否受理裁量準據之一。例如，司法院對外公布「如何聲請大法官解釋摘要說明」中，界定大法官審理案件法第5條第1項第2款所稱「確定終局裁判」時，即指「係指聲請人已依法定程序盡其審級救濟之最終裁判而言。惟聲請案件雖未盡審級救濟之程序，如事實已臻明確而無爭議餘地，且在憲法上具有原則之重要性，經大法官議決受理者，不在此限。」；但在實務上未被採用過。

陳情團體表示，退撫基金的真正問題是每年未依法足額撥補造成虧損逐年擴大、退撫基金操作績效不彰、未全面開放國內優良基金公司代操且政府黑手涉入等，現職軍公教警消的退休金未來仍將面臨5年一次的「滾動性」減少。

台北市學校教育產業工會、雙北市教育產業工會、全國退休教師聯盟、全國高級中等學校教...
台北市學校教育產業工會、雙北市教育產業工會、全國退休教師聯盟、全國高級中等學校教育產業工會約百人上午到司法院陳情，希望大法官依第1211次會議決議，受理近萬退休軍公教聲請釋憲。記者王宏舜／攝影
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大法官釋憲

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