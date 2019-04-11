公督盟：公佈李進勇簡歷 號召民眾檢視

2019-04-11 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



公督盟今天舉行記者會，呼籲獨立機關要超然，勿淪為執政東廠。記者／林麗玉攝影 分享 facebook 立法院司法法制委員會今天處理李進勇接任中選會主委人事同意案。「公民監督國會聯盟」執行長張宏林批評，李進勇的簡歷僅八張紙，行政院以八張紙的簡歷，就要任命一個月薪20萬、執掌台灣選舉重要決策角色的職務，人民可以接受用這樣的簡歷資料，就同意李進勇的人事同意案嗎？呼籲朝野應以最嚴謹程序，審查中選會主委的人事同意權，「獨立機關要超然，勿淪為執政東廠。」

政策部主任田君陽也提到，李進勇人事同意案現已淪為朝野口水，進一步檢視李進勇的個人簡歷內容，李對中選會的看法，只是「秉公處理、積極研議、廣納社會意見」等空泛意見，公督盟要求，立院應盡速三讀通過「立法院職權行使法」人事同意權等相關修法；朝野審慎審查主委的人事同意權；並公佈被提名人，李進勇主委的公開審查資料，號召民眾共同檢視。

公督盟提到，過去國會改革法案版本，第九屆第一會期，其實民進黨團就曾提出「同意權行使」相關修法草案，規定審查期不得少於一個月，並課予舉行公聽會義務，廣納各界意見等條文，可惜至今沒有順利三讀。

目前立法院依憲法行使同意權的對象，還包括司法院、大法官、考試院、監察院，及依法行使獨立職權機關中選會、促轉會、NCC等。公督盟要求，立院盡速三讀通過「立法院職權行使法」人事同意權等相關修法。