公投修法政院版出爐 人權禁公投、投票日禁宣傳

2019-04-11 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院會今通過「公投法」部分條文修正草案，規定人權不得公投。 本報資料照片。 分享 facebook 避免去年公投綁大選亂象再現，行政院會今通過「公投法」部分條文修正草案，未來公投準備期間拉長為三個月到六個月，可以跟大選脫鉤，且公投日比照選舉日不可有宣傳活動，更納入兩公約精神，規定人權不得公投，而未來正反對決的公投案若都通過，將以同意票多的公投案為準。

為防止死人連署，草案除規定連署人都應親自簽名或蓋章，還得填具本人國民身分證統一編號、戶籍地址及聯絡電話，再附上國民身分證之正、反面影本一份。

公民投票案提案人的領銜人，則應於領取連署人名冊格式或電子連署系統認證碼之次日起六個月內，將連署人名冊正本影本各一份或其電磁紀錄，向主管機關一次提出；屆期未提出者，視為放棄連署

為了避免性質相同的複數公投案都通過，造成競合或矛盾，二個以上性質相同標的不互相排斥的公民投票案，或二個以上性質相同標的相反的公民投票案，也就是正反對決的公投案，若是投票結果均為通過者，以獲得同意票較多的公民投票案為準。

另外，去年許多民眾抱怨公投名稱太長看不懂，這次修法明訂，公投提案時，除另有規定，應有公民投票案簡稱、主文、理由書及提案人名冊正本、影本各一份，其中簡稱不超過10字、主文不超過50字，理由書則以不超過1000字為限，超過字數部分，就不予公告及刊登公報。

修法也明定，公民投票日為應放假之日，也確定當日不能宣傳，違反者處新台幣20萬元以上200萬元以下罰鍰，若是政黨、法人或非法人團體違法宣傳，代表人及行為人一併處罰。

針對提案適用時間，也規定了過渡條款，此法在立法院三讀之前，已經中選會通知連署的公投提案，依然沿用舊法的連署方式，三讀後則依新法規定。