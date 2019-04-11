談到王世堅會美魔女 柯文哲：我在忍耐不批評別人

2019-04-11 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市議員王世堅去年曾被《壹週刊》拍到在深山避車彎會美魔女，當時王世堅再三解釋，雙方是認識20幾年的朋友，但如今有媒體日前卻再度拍到王世堅和該位熟女互動親暱，影射兩人關係不單純。王世堅昨出面怒回，對方只是朋友，「難道我沒有交朋友的權利嗎」，狗仔是在幫台北市長柯文哲教訓他嗎？

對於王世堅二度被拍到夜會美魔女，柯文哲今受訪表示，「這個...，我們不可以，不要...」，他在忍耐不要隨便批評別人，「就這樣子」。