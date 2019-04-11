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上海台辦李文輝訪柯 柯文哲：兩岸一起賺錢沒爭議

2019-04-11 11:39聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

上海市台辦主任李文輝上午前往台北市政府拜會市長柯文哲，商研七、八月間在上海舉辦的雙城論壇。李文輝到訪時柯文哲未出面接待與送客，雙方未同時露面。會後柯文哲受訪表示，兩岸語言溝通沒有障礙，經貿關係密切，有達成共同的想法，是否能經由台北和上海的論壇，把北台灣和長三角的經濟再做一個連結。並指原則上雙城論壇還是會辦，交流從最沒有爭議的開始，一起合作赚錢總沒有爭議。對於「親美友中」會不會讓大陸不能接受？柯市長說，還有「友中」，對「親美」大陸不會在意。

台北市長柯文哲受訪表示，兩岸語言溝通沒有障礙，經貿關係密切，有達成共同的想法，是...
台北市長柯文哲受訪表示，兩岸語言溝通沒有障礙，經貿關係密切，有達成共同的想法，是否能經由台北和上海的論壇，把北台灣和長三角的經濟再做一個連結。記者黃義書／攝影
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上海市台辦主任李文輝上午前往台北市政府拜會市長柯文哲，商研七、八月間在上海舉辦的...
上海市台辦主任李文輝上午前往台北市政府拜會市長柯文哲，商研七、八月間在上海舉辦的雙城論壇。李文輝到訪時柯文哲未出面接待，也未出門送客，未同時露面。記者黃義書／攝影
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上海市台辦主任李文輝上午前往台北市政府拜會市長柯文哲，商研七、八月間在上海舉辦的...
上海市台辦主任李文輝上午前往台北市政府拜會市長柯文哲，商研七、八月間在上海舉辦的雙城論壇。李文輝到訪時柯文哲未出面接待，也未出門送客，未同時露面。記者黃義書／攝影
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台北市長柯文哲受訪表示，兩岸語言溝通沒有障礙，經貿關係密切，有達成共同的想法，是...
台北市長柯文哲受訪表示，兩岸語言溝通沒有障礙，經貿關係密切，有達成共同的想法，是否能經由台北和上海的論壇，把北台灣和長三角的經濟再做一個連結。記者黃義書／攝影
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上海柯文哲雙城論壇

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