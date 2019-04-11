民進黨初選延後勝算高？ 柯文哲笑：慶幸我不是民進黨員

2019-04-11 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



上海市台辦主任李文輝上午前往台北市政府拜會市長柯文哲，會後受訪表示，兩岸語言溝通沒有障礙，經貿關係密切，有達成共同的想法，是否能經由台北和上海的論壇，把北台灣和長三角的經濟再做一個連結。並指原則上雙城論壇還是會辦，交流從最沒有爭議的開始，一起合作赚錢總沒有爭議。記者黃義書／攝影 分享 facebook 民進黨中執會昨決議，確定黨內總統初選期程延後至5月22日黨內立委初選程序結束後，再進行政見發表會、初選民調等程序。被視為2020總統熱門人選的台北市長柯文哲今笑說，「我很慶幸我不是民進黨員」。

對於有學者認為，美日都比較喜歡「蔡柯配」，柯文哲則說「這是很驚悚的消息」。

至於民進黨延後初選時程，是否會打亂自己的節奏？柯文哲說，他發現「我是所有人最自在的」，他也沒有說一定要怎麼樣，「所以我最輕鬆」。

媒體追問，既然覺得自在，是否也覺得勝算比較高？柯文哲未正面回應，僅說「自在、自在，自由自在」。