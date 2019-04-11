台灣首位徒步隨香的總統 蔡英文步行5公里送白沙屯媽祖

蔡英文總統手臂佩掛進香臂章，一身「香燈腳」打扮，一路向進香人潮熱情握手。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook 全國歷史最久、步行最遠的白沙屯媽祖今天抵達目的地北港，超過十萬人沿途護駕，總統蔡英文也首度參加徒步進香，深刻體驗民間宗教信仰的力量，由於白沙屯媽祖以行蹤飄忽不定聞名，蔡英文抵達元長鄉台19線路旁的預定起時，媽祖神轎已起駕離開，蔡英文堅決步行，下車一路步行追趕媽祖，終在第二站追上，並向媽祖上香後繼續往北港推進，一路數萬人潮擠滿滿，但秩序良好，蔡總統甚感欣慰。

白沙屯媽祖今天上午9點抵達目的地北港的前一站元長鄉西莊台19線路旁停駕，原本蔡英文要在此站起程隨香，但因人潮車潮太多，加上白沙屯媽祖向來以行蹤飄忽不定為最大特色，就是停駐時間和路程無法掌握，因此，在蔡總統抵達西莊時，白沙屯媽祖已離開往下一站推進。

蔡英文堅決下車步行，在隨扈人員護送下，加入隨香行列，蔡總統一路追趕，許多信徒更爭相合照握手，白沙屯媽祖抵達北港第一站的溝皂里真武廟駐駕，蔡總統隨後趕到，當總統抵達全場歡呼，蔡英文在北港朝天宮董事長蔡咏鍀、白沙屯拱天宮主委洪文華、內政部長徐國勇、立委蘇治芬陪同下，向駐駕媽祖上香。

蔡英文第一次參加隨香，也是台灣史上第一位扮演「香燈腳」參加步行進香的總統，一路上大批民眾高喊「總統好！」蔡英文手臂也掛著「白沙屯進香」的臂章，笑容總掛在臉上，神情顯得喜悅，第一次加入進香護送聖駕，體驗民間宗教力量，蔡英文深深感動。

蘇治芬說，白沙屯媽祖不僅具歷史性也是台灣信仰特色的代表，兩、三百年來始終如一，徒步進香的精神受萬眾感召，總統很欣慰參加這場盛會，總統還特地帶著多位國外媒體參加，就為讓台灣宗教力量和特色，能揚頌於國際。

蘇治芬表示，蔡總統一路對民眾主動散發出的熱情，有人送水、有人送點心，蔡總統看到台灣的真情，感觸良多，一路也對許多民眾拜拜的禮節好奇發問，蔡總統期待借由誠心的信仰，祈求媽祖護佑台灣國泰民安。

近午，白沙屯媽祖抵達進入北港朝天宮前哨站的北港鎮北辰派出所，民眾熱情High到最高點，神轎駐駕，蔡總統也在派出所休息，稍後總統再度向媽祖上香後起駕，隊伍繼續往目的地北港朝天宮推進。