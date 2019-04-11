雙城論壇談「北台灣經濟」柯文哲：大家一起賺錢沒爭議

2019-04-11 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



上海市台辦主任李文輝上午前往台北市政府拜會市長柯文哲，會後受訪表示，兩岸語言溝通沒有障礙，經貿關係密切，有達成共同的想法，是否能經由台北和上海的論壇，把北台灣和長三角的經濟再做一個連結。並指原則上雙城論壇還是會辦，交流從最沒有爭議的開始，一起合作赚錢總沒有爭議。記者黃義書／攝影 分享 facebook 台北、上海雙城論壇今年確定續辦，上海市台辦主任李文輝今天上午前往北市府拜會台北市長柯文哲，雙方針對今年的雙城論壇協商。柯文哲會後受訪時透露，雙方已達成初步共識，是不是透過雙城論壇，把整個北台灣和長三角的經濟做個連結，大家一起賺錢總是沒有爭議。

至於雙城論壇日期是否確定？李文輝則說，還沒決定。

柯文哲表示，今年是雙城論壇第十年，既然都已經辦過這麼久了，兩岸經貿關係密切，自己也有算過，台灣人在大陸發展的就有200萬人，單單在上海的有50萬人，把長三角算進去則有70萬人。

柯文哲說，兩岸有相同的語言，就像自己每次和外賓講話，旁邊還要有個翻譯，和中國大陸則是直接講就可以，語言溝通沒有障礙，兩岸經貿關係密切，所以雙方達成一個想法，是不是透過雙城論壇，把整個北台灣和長三角的經濟做個連結。

柯文哲說，這部分回去，幕僚作業還要想想看，所以今年雙城論壇還是辦，只是這次從最沒有爭議的地方開始，大家一起賺錢總是沒有爭議。

不過柯文哲日前訪美時曾喊出「親美友中」的口號，是否會擔心中國大陸對「親美」很感冒？柯文哲則說，這只是一個平衡，更何況「友中」怎麼會感冒，也沒有所謂左右逢源，或是左右為難，就是做該做的事情，世界上和中、美有邦交的國家多的是。

媒體追問，美國、中國未必可以接受台灣態度搖擺。柯文哲說，這也不是搖擺，「親美友中」其實很清楚，我們和兩邊都可以做朋友，我不需要因為和你做朋友，然後就和另一方打架，所以兩邊都可以做朋友，甚至倒過來，你們兩邊能不能合作一下。

柯文哲說，自己也有和李文輝說，不管是中國大陸，還是台灣，如果是把人民福祉擺在第一位，其實應該不會有爭議，所以雙方就從最沒有爭議的地方著手。

柯文哲說，兩岸經貿合作算一算，去年台灣對大陸出超850億元，大陸出口占40%，進口占20%，總經貿約30%，雙方還是關係密切，所以從最沒有爭議的地方著手。

至於「兩岸一家親」是不是還是兩岸交流的底線？柯文哲說，兩岸一家親只是我們表達善意，雙城論壇是兩岸城市交流，所以就從沒有爭議的地方開始，至少目前是這樣子。

不過由於高雄市長韓國瑜日前訪中帶過53億元的農漁產品MOU訂單，如今雙城論壇談到經濟層面，是否是在跟進韓國瑜的腳步「拼經濟」？

對此，柯文哲說，不是拼經濟，我們至少還是一樣態度，有交流才有善意，有善意才可以促進交流，自己也和李文輝說，要說台灣和大陸完全沒有隔閡、爭議，這也不可能，但至少從比較沒有爭議的地方著手。