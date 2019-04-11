公投法連署標準加嚴 蘇貞昌點名去年3公投造假

2019-04-11 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌。本報資料照 分享 facebook 行政院會今通過「公投法」部分條文修正草案，其中為防止死人連署，草案除規定連署人都應親自簽名或蓋章，還得填具本人國民身分證統一編號、戶籍地址及聯絡電話，再附上國民身分證之正、反面影本一份。行政院長蘇貞昌院會中點名去年三公投連署造假，踐踏公投精神，政府絕不允許公投反而淪為傷害台灣民主的工具。

公投法修正終於提出院版，蘇貞昌會中表示，本次修正主要為補正去年11月24日九合一選舉合併辦理公投作業所發現的缺失，明定公投涉及人民權利義務者，不得違反相關國際人權公約及其施行法規定，另外針對虛偽提案，嚴重破壞公投制度的公平性；成案數過多，導致投、開票作業延宕，以及因倉促成案後，即與選舉同時舉行，以至於缺乏公共論辯空間等問題，都做了適切修正。

對於連署加嚴原因，蘇貞昌則說，2006年內政部為了便民，免去了連署時需檢具身分證影本的規定，當時主要的考量是因為公投門檻非常高，但好不容易打破「鳥籠公投」之後，去年首度辦理的公投過程中，卻有特定團體及有心人士，透過系統性的大量抄寫名冊，進行提案連署，甚至其中還有三案同時、恰好都有連署的造假情形發生，這讓政府便民的美意與人民直接作主的公投立法精神，遭到踐踏，實在很遺憾，政府絕不允許深化民主的公民投票制度，反而淪為傷害台灣民主的工具。

蘇貞昌說，政府有責任通盤檢討，讓民主精神持續，選舉順利作業，並好好表達民意，各方面都需要智慧的處理，讓台灣的自由民主逐步成為世界典範，也讓民主真正在這塊土地生根茁壯，此案送請立法院審議後，請中選會積極與立法院朝野各黨團與社會各界溝通協調，早日完成修法程序。