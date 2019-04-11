10億訂票APP被罵爆 藍委傻眼：台鐵稱「民眾搶票是樂趣」

2019-04-11 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨立委許毓仁今舉行「台鐵新訂票系統揭弊」記者會。記者陳熙文／攝影 分享 facebook 國民黨立委許毓仁今舉行「台鐵新訂票系統揭弊」記者會，指控台鐵APP花了10億元建置，卻無法解決買不到票的問題，民眾使用評分僅2.3顆星，真是「爛爆了」。許質疑交通部放任台鐵A錢，批評「這不是弊案，什麼才是弊案？」要求台鐵與交通部公布資金流向與軟體編碼，供全民檢視。

許毓仁指出，他很好奇到底是什麼樣厲害的APP技術須要花10億，從中了解後才發現在105年時該APP年度預算僅2億，但在前瞻特別預算時增加了8.5億，總共10.5億，花這麼多錢建置的APP系統到底有多「前瞻」？

因此，許毓仁找台鐵人員來辦公室說明，台鐵人員說自己開發的APP非常厲害，許毓仁接著詢問是否可以解決民眾買不到票的問題？結果台鐵人員說無法保證，許毓仁質疑為何花了10億卻無法解決最根本的問題，台鐵人員竟回覆「民眾搶票是一種樂趣」，讓他傻眼。

許毓仁說，他持續關注APP建置進度，台鐵一開始跟他說打算年後上線，他詢問為什麼不過年前，好讓民眾搶票使用，台鐵人員竟回覆「過年前我們怕經不了壓力測試」，許毓仁說，「花10億元的APP竟說不敢上線，拖到清明節也不敢上線」，而現在終於上線了，結果民眾一片罵聲，評分非常爛，只有2.3顆星，而且系統要上線居然沒有先測試，難道這就是台鐵說所謂的一站式的服務嗎？

國民黨立委費鴻泰也說，台鐵有必要對社會大眾回應，因為是人民的納稅錢，而且一個APP開發1000萬就已經很多了，台鐵竟然要花10億，必須告訴我們你到底做了什麼？