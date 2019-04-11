影／台美關係升級2.0版？馬英九：談這個為之過早

2019-04-11 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



昨天（4月10日）是《台灣關係法》立法40周年的紀念日，美眾議院外委會昨通過眾院版「台灣保證法案」，愛達荷州共和黨主席葉望輝（Steve Yates）也主張台灣關係法應升級為「2.0」版。對此，前總統馬英九今天受訪時說，「現在談這個時間為之過早」，因為兩岸關係要考慮進去。

馬英九表示，台灣關係法在過去40年當中，扮演了非常重要的角色，台灣不管是政治民主、經濟繁榮跟兩岸和平都有很好的成就，但是兩岸關係已發展出新面向，此因素要考慮進去。

馬英九今天到東吳大學嚴家淦法學講座演講「台灣關係法」40周年回顧與展望。馬英九說，1978年卡特總統宣布將於次年承認中共，同時並與中華民國斷交、廢約、撤軍，並向國會提出「台灣授權法」。

「台灣關係法是一個很奇怪的法律」，馬英九說，美國在1978年宣布與中華民國斷交前七小時才通知我國蔣經國總統，此一不友善的舉動，激起我國人民「帶大批花生到外交部踩。」

馬英九表示，台灣關係法原稱「台灣授權法」，但因美國國會不滿美政府在耶誕假期中宣布與我國斷交，該法又對我國尊重及保護不足，因此大幅修正，並改稱「台灣關係法」。該法在參眾兩院經激烈辯論後通過。卡特總統雖不滿意，但不願動用覆議，仍於4月10日簽署生效。

馬英九說，台灣關係法使美國承認台灣法律地位。美國行政部門在外交上「去承認」（de-recognize）中華民國，但台灣關係法第四條卻對台灣「再承認」（re-recognize）在美國法律或法庭中，台灣仍被是為外國國家或政府，「這在世界外交上是不可思議的事情。」