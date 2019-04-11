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影／李進勇遭杯葛 藍綠委員會外人牆阻擋爆推擠

2019-04-11 10:33聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

中選會主委被提名人李進勇今天到立法院接受詢答，但遭到國民黨立委強力杯葛，以人牆阻擋，一路推擠出委員會外，國民黨立委甚至派人盯哨，阻止他再度進入委員會。

【中央社／台北11日電】

立法院內政委員會今天審查中選會主委被提名人李進勇人事同意權案，藍綠兩黨都發出甲級動員，國民黨立委在門口阻擋李進勇進會議室簽到，李進勇被一路推擠進不了內政委員會。

內政委員會今天邀請行政院秘書長李孟諺列席，審查中央選舉委員會主任委員被提名人李進勇人事同意權案。國民黨團昨天已經舉行記者會揚言全力杯葛，民進黨團也祭出甲級動員，一早7時30分，民進黨立委就到會議室，率先坐上主席台。

約在8時40分，李進勇到會議室外要簽到時，國民黨團總召江啟臣、書記長吳志揚等十多名國民黨立委就站在門口外，阻擋李進勇進會議室，江啟臣說，請李進勇拒絕提名，不要自取其辱、不要破壞台灣民主，「獨立機關變獨裁，中選會變助選會」，並喊著「李進勇滾回去」的口號。

李進勇被國民黨立委包圍在走廊上，李進勇說，他是遵守法治的人，拒絕在這樣的方式下離開立法院，除非是委員會請他回去，而不是個別立委要他離開。但直到9時30分，李進勇仍無法進到會議室。

會議開始後，進行程序發言。民進黨立委李俊俋說，贊不贊成李進勇，就在審查的時候說，最後到院會還有同意權投票，都能表達意見，他對人選沒有意見，但今天是依程序，就要好好審查，且李進勇也已經註銷民進黨籍。

中選會主委被提名人李進勇（中）一早赴立法院內政委員會列席，遭國民黨立委以人牆阻擋...
中選會主委被提名人李進勇（中）一早赴立法院內政委員會列席，遭國民黨立委以人牆阻擋，一路推擠出委員會外。記者許正宏／攝影
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中選會主委被提名人李進勇（中）一早赴立法院內政委員會列席，遭國民黨立委以人牆阻擋...
中選會主委被提名人李進勇（中）一早赴立法院內政委員會列席，遭國民黨立委以人牆阻擋，一路推擠出委員會外。記者許正宏／攝影
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中選會主委被提名人李進勇（中）一早赴立法院內政委員會列席，遭國民黨立委以人牆阻擋...
中選會主委被提名人李進勇（中）一早赴立法院內政委員會列席，遭國民黨立委以人牆阻擋，一路推擠出委員會外。記者許正宏／攝影
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中選會主委被提名人李進勇（中）一早赴立法院內政委員會列席，遭國民黨立委以人牆阻擋，一路推擠出委員會外。記者許正宏／攝影
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中選會主委被提名人李進勇（中）一早赴立法院內政委員會列席，遭國民黨立委以人牆阻擋，一路推擠出委員會外。記者許正宏／攝影
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中選會主委被提名人李進勇（中）一早赴立法院內政委員會列席，遭國民黨立委以人牆阻擋，一路推擠出委員會外。記者許正宏／攝影
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中選會主委被提名人李進勇（中）一早赴立法院內政委員會列席，遭國民黨立委以人牆阻擋，一路推擠出委員會外。記者許正宏／攝影
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國民黨立法院李進勇

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