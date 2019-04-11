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人事案遭疑選舉考量 蘇貞昌今召8公股行庫喊話照顧人民

2019-04-11 10:24聯合報 記者賴于榛╱即時報導

行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
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行政院蘇貞昌日前拍板的公股銀行人事異動，遭國民黨立院黨團質疑選舉考量。在人事紛紛上任後，蘇貞昌今在行政院會前，大動作召八大公股銀行董總見面，提醒公股銀行除了協助中小企業轉型貸款、社會住宅、長照，新南向以及五加二產業的發展等，公股銀行也是政府的一員，要一起努力，照顧人民。

財政部日前宣布，土銀董事長及總經理分別由合庫銀總經理黃伯川及台銀副總經理謝娟娟接任；第一金董事長由廖燦昌先生接任，並兼一銀董事長，一銀總經理由台灣金控副總經理蔡麗雪接任；合庫總經理由該公司副總經理陳世卿陞任；華南金董事長由張雲鵬接任，兼任華銀董事長；彰銀董事長及總經理分別由土銀董事長凌忠嫄及台銀副總經理黃瑞沐接任。

國民黨立院黨團日前批評這人事案是選舉考量，將透過黨團提案，要求閣揆蘇貞昌對此到立法院作專案報告。

為擺脫外界質疑，蘇貞昌日前就解釋，公股行庫人事標準就是用人唯才，只問能力，強調基層出身，並特別提拔女性，希望公股行庫能夠發揮效率，為人民服務，今更大動作，召集所有公股董事長、總經理談話；行政院發言人Kolas Yotaka說，院長是表達，希望除了本行業務，還要多協助包括中小企業轉型貸款、社會住宅、長照，新南向以及五加二產業的發展等，公股銀行也是政府的一員，要一起努力，照顧人民。

蘇貞昌行政院

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