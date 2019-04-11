【即時短評】當馬皇變女皇......

2019-04-11 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



前總統馬英九過去被網友嘲諷是「馬皇」，如今大家才驚覺，民進黨總統初選規則一改再改，為蔡英文總統因人設事、延後初選，難道「馬皇變女皇」？

行政院前院長賴清德3月18日突襲式登記黨內初選，考量蔡總統即將出訪，賴清德當時宣布暫停競選活動；蔡總統出國前還回酸了一句「事實上不太有需要」，語氣之間仍充滿信心，擺明就是要直球對決，「他自狠來他自惡，我自一口真氣足」。

不過短短幾天就豬羊變色，蔡總統啟動府院黨輔選大軍，透過中執會「共識決」的主場優勢，硬是把總統初選一改再改，先延後協調期、再延後初選。黨政高層現在已經不只是小動作放話，而是大動作修改遊戲規則，打臉賴清德所謂「典範級初選」。

民進黨如果要修改規則，一開始就應該講清楚，而不是最後賠上黨主席卓榮泰和全黨的信譽。難怪賴清德昨天「深感遺憾」，此舉已嚴重傷害民進黨，這項決定事前也未徵詢他的意見；前總統陳水扁也說，民進黨中途把跑百米改成跑400公尺比賽，賴清德如何能服氣？

為了勝選，英派不惜擺出「你先不仁、休怪我不義」陣仗，賴清德彷彿小蝦米對上大鯨魚。網友甚至把民進黨更改初選的手法比喻成「綠版換柱」，但賴清德畢竟不是國民黨前主席洪秀柱，「賴神」從來就不是吃素的；如果賴清德能以被打壓的形象，爭取更多綠營支持者同情，「英德大戰」還是未定之天。