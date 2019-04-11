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阿扁「辣妹照」不見了 今換復健照 網友：手抖誤刪嗎？

2019-04-11 08:43聯合報 記者林政忠╱即時報導

阿扁「新勇哥物語」臉書今早貼出最新照片是「阿扁居家治療」。圖/取自陳水扁臉書「新...
阿扁「新勇哥物語」臉書今早貼出最新照片是「阿扁居家治療」。圖/取自陳水扁臉書「新勇哥物語」
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保外就醫的前總統陳水扁臉書最近PO出一系列甜蜜生活照，引發軒然大波，不僅宅神朱學恒狠酸：「說好的手抖呢？他Ｘ的拍照比我還要穩。」藍營立委也發動「2020把民進黨死當，把阿扁關回去」。

各界質疑聲浪不斷，阿扁已康復，為何不關回去？阿扁「新勇哥物語」臉書今天一早貼出最新照片是「阿扁居家治療」，5張復健照片包括：拉繩、平衡、彈力球，顯然想杜絕外界對他健康的質疑。

阿扁臉書系列生活照被發現有不少「撩妹照」，其中3月11日貼出「獨立山上的辣台妹」，2位年輕辣妹跟扁合照最引發討論。不過，今天一早就有眼尖網友發現，該張「獨立山上的辣台妹」照片已悄悄消失，有人戲稱是手抖誤刪嗎？

至於最火紅的扁與3張年輕女孩自拍照，只見阿扁一臉燦笑、手也不抖，這張照片今天仍保留在「新勇哥物語」臉書。許多網友KUSO留言提問：「哪裡買的超強防手震手機？」還有人發現，為何她們都比一樣的小愛心手勢，「看起來好像在數鈔票？」

儘管風波不斷，扁仍對民進黨總統初選保持關心，他昨晚臉書貼文，引前主席林義雄2000年促成首度政黨輪替，提醒中途將百米比賽改為400公尺賽制，國民黨來勢洶洶，民進黨還能蹉跎歲月，心存僥倖嗎？

4月6日，前總統陳水扁貼出幫他洗頭的扁迷，兩人合照比出「小愛心」手勢。圖/取自陳...
4月6日，前總統陳水扁貼出幫他洗頭的扁迷，兩人合照比出「小愛心」手勢。圖/取自陳水扁臉書「新勇哥物語」
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今年1月，前總統陳水扁貼照「剃頭毛，迎新年」，女子比出「小愛心」手勢。圖/取自陳...
今年1月，前總統陳水扁貼照「剃頭毛，迎新年」，女子比出「小愛心」手勢。圖/取自陳水扁臉書「新勇哥物語」
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4月6日，前總統陳水扁貼出甜美笑容照，大家都比出「小愛心」手勢。圖/取自陳水扁臉...
4月6日，前總統陳水扁貼出甜美笑容照，大家都比出「小愛心」手勢。圖/取自陳水扁臉書「新勇哥物語」
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民進黨復健陳水扁

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