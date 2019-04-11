蔡總統喊 賣商品不犧牲民主

2019-04-11 00:55 聯合報 記者鄭媁／台北報導



蔡英文總統昨天出席台北市美國商會舉辦2018年度謝年飯晚宴 ，強調我們要賣出商品，但不犧牲我們的民主和生活方式。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

蔡英文總統昨晚出席美國商會活動時表示，有人說台灣需要一個新的經濟方向，也有人認為接受威權政府的經濟獎勵是經濟進步的明證，「但這不是我們想要的未來。我們想要的未來，是依我們的主張、價值及利益，讓台灣強大」；「我們不要施捨，我們要永續的投資；我們要賣出商品，但不犧牲我們的民主和生活方式。」

蔡總統此番言論被解讀除在批評中國大陸的惠台措施外，也在暗諷高雄市長韓國瑜主打的經濟口號。

蔡總統昨晚出席由台北市美國商會舉辦的「謝年飯」活動。蔡總統表示，針對美國商會重視與關切的議題，政府正走在正確的道路上，蓄發動能，有人說台灣需要一個新的經濟方向，也有人認為接受威權政府的經濟獎勵是經濟進步的明證。「今年是選舉年，這樣的做法和說法會一再出現，但這不是我們想要的未來。」

蔡總統並說，台灣積極為區域和平做出貢獻的承諾不會改變，「我們必須準備好迎接挑戰，但不是獨自面對這些考驗」，而是與美國及其他民主國家合作、團結一致，共同全力拓展台灣的國際空間、以及台灣的民主、自由市場和生活方式。

美國務院經濟暨商業事務局副助卿米德偉致詞時，提及台灣在國際空間的處境，他表示，美方一貫立場是，支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，也支持台灣有意義參與以主權國家為會員資格的國際組織。

美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑表示，過去四十年來，美台關係成熟茁壯的程度，是最樂觀的觀察家也會驚嘆不已的。無論是安全議題、貿易投資或全球合作，美台關係的核心奠基於美台人民間的關係。他期待未來在美台已享有成功夥伴關係的許多領域繼續往前推進，並找到新方式推動雙方的共享價值與利益。

昨天包括國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮、行政院政務委員鄧振中、桃園市長鄭文燦，以及民進黨團總召柯建銘皆與會，蔡總統介紹時稱鄭文燦很年輕、也很有「份量」；更形容柯建銘是「很厲害的談判者，任何事都能喬」，引起現場哄堂大笑。