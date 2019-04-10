蔡英文總統與全球八萬人 一起看首度曝光的黑洞照

2019-04-10 22:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



中研院及科技部今天晚間與布魯塞爾、聖地牙哥、上海、東京、華盛頓五處，同步連線發表包括中研院在內的「事件視界望遠鏡」（Event Horizon Telescope，EHT）研究計畫合作成果，蔡英文總統也分別在中研院的臉書及直播網站上留言「全人類的一大步，很驕傲台灣參與其中！」