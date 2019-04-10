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「接受威權政府的經濟獎勵」蔡英文：不是我們要的未來

2019-04-10 22:01聯合報 記者鄭媁╱即時報導

蔡英文總統（圖）晚上出席台北市美國商會謝年飯晚宴。記者曾吉松／攝影
蔡英文總統（圖）晚上出席台北市美國商會謝年飯晚宴。記者曾吉松／攝影
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蔡英文總統今晚出席美國商會活動時強調，台灣積極為區域和平做出貢獻的承諾不會改變。「我們必須準備好迎接挑戰，但不是獨自面對這些考驗」，而是與美國及其他民主國家合作、團結一致，共同全力拓展台灣的國際空間、以及台灣的民主、自由市場和生活方式。

蔡總統晚間出席由台北市美國商會舉辦的「謝年飯」活動。國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮、行政院政務委員鄧振中、桃園市長鄭文燦，以及民進黨團總召柯建銘昨晚皆與會。

蔡總統表示，針對美國商會重視與關切的議題，政府正走在正確的道路上，蓄發動能，有人說我們需要一個新的經濟方向，也有人認為接受威權政府的經濟獎勵是經濟進步的明證。「今年是選舉年，這樣的做法和說法會一再出現，但這不是我們想要的未來。」

蔡總統強調，我們想要的未來，是依我們的主張、價值及利益，讓台灣強大；「我們不要施捨，我們要永續的投資；我們要賣出商品，但不犧牲我們的民主和生活方式。」此番言論也被解讀是在暗諷高雄市長韓國瑜主打的經濟口號。

蔡總統指出，有些風險在今年將較以往更加顯著，包括經濟、安全層面，這些擔憂是合理的，在當前的全球環境之下，她有責任做更周全的準備，確保台灣的經濟和安全。為達此目的，政府必須強化自身的安全，增加經濟的多元及韌性，保護自身免受海峽對岸複雜的新型威脅。

美國務院經濟暨商業事務局副助卿米德偉（David Meale)致詞時，提及對台灣的四個展望，包括互動、創新、智慧財產權保護，以及投資。其中，米德偉指出，沒有一個經濟體能孤立地繁榮，台灣不得不面對比其他市場經濟更多的孤立挑戰。

提及台灣在國際空間的處境，米德偉表示，美方的一貫立場是，支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，也支持台灣有意義參與以主權國家為會員資格的國際組織。

美國商會歷年來都會發表台灣白皮書，為政府提供政策相關建言。米德偉也讚賞蔡總統如此認真地對待這些建議，也因為台灣充滿才華洋溢的人才，更成為區域的典範。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑致詞時表示，過去40年來，美台關係成熟茁壯的程度，是最樂觀的觀察家也會驚嘆不已的。他在AIT任內的「四個增進」優先事項，包括增進美台安全合作、美台經濟與商業關係、台灣在全球社會的角色，以及美台人民的關係。

酈英傑重申，依據「台灣關係法」，美方承諾提供台灣防禦性物資和服務，使台灣得以維持充足的自我防衛能力。此一承諾為台灣創造空間，使其發展出他認為台灣具備的三大不凡資產，也就是台灣的民主、市場經濟及台灣的文化，也使台灣人民能享有更好的生活。

酈英傑表示，無論是安全議題、貿易投資或全球合作，美台關係的核心奠基於美台人民間的關係。他期待未來在美台已享有成功夥伴關係的許多領域繼續往前推進，並找到新方式推動雙方的共享價值與利益。

此外，蔡總統在介紹與會者時笑稱，鄭文燦很年輕、也很有「份量」；更形容柯建銘是「很厲害的談判者，任何事他都能喬」，惹得現場一陣哄堂大笑。

酈英傑柯建銘
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