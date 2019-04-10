公投法修法人權不得公投 同婚、廢死能否公投待判斷

2019-04-10 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



行政院會明天將討論並通過「公投法」修正草案，行政院發言人Kolas表示，草案納入兩公約精神，新增人權不得公投；並規定連署須附身分證影本、延長準備期、公投與選舉脫鉤、投票當日不得宣傳及縮短主文等。

中選會先前提出的公投法修法共有幾大重點，包括增加準備期間由1個月拉長為3個月，將「應」改成「得」，讓公投可以跟大選脫勾、縮短公投主文字數、強化連署書可信度、不得公投人權議題、連署名冊提出以1次為限、投票當天不能宣傳等事項。

行政院發言人Kolas表示，公投法修法是行政院最優先法案之一，政院版修正草案將於明天排入行政院會討論。草案修正重點包括納入兩公約的精神，規定人權不得公投；延長公投準備期，從原本最短1個月，延長為最短3個月；另將原本規定的公投「應」與全國性選舉同日舉行，改為「得」同日舉行，讓公投可與選舉投票脫鉤。

至於公投法修正後，未來同婚、廢死等是否可以公投？Kolas說，未來中選會接到提案，委員必須獨立行使職權，依公投法規定來判斷可不可以公投。

在防止死亡或人頭連署、加強連署可信度方面，Kolas表示，草案也新增規定，連署時須提出身分證正反面影本。