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將會面上海市台辦主任 柯文哲：兩岸一家親是底線

2019-04-10 20:27中央社 台北10日電

台北市長柯文哲11日將會晤上海市台辦主任李文輝。聯合報系記者邱瓊玉／攝影
台北市長柯文哲11日將會晤上海市台辦主任李文輝。聯合報系記者邱瓊玉／攝影
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北市柯文哲明天將會晤上海市台辦主任李文輝，商談雙城論壇。柯文哲今天備詢時表示，雙城論壇限縮在城市交流層面，而兩岸一家親是他的底線。

陸委會證實，李文輝、上海市台辦副主任李驍東等6人今天抵台，明天上午將赴台北市政府與柯文哲會面，磋商雙城論壇相關事宜，一行人預計12日返回中國。

柯文哲下午赴台北市議會進行施政報告，接受時代力量市議員林亮君質詢時表示，雙城論壇限縮在城市交流層面，而兩岸一家親是底線，要向中國表明清楚雙城論壇為「兩岸兩個城市的交流」。

社民黨市議員苗博雅要求柯文哲應將行程上網登錄，與中國官方代表會晤後的會議要公開上網，因為這兩項是「柯P認同卡」內的重要承諾。

柯文哲說，首長行程都有上網登錄，他的也不例外，至於會議紀錄，若有正式的就會公開。

台北市政府秘書長張哲揚說明，按照國際慣例，外交協商過程不公開，確定後才會上網公開。

另外，指南客運、首都客運無線網路設備採用華為系統，林亮君要求資訊局清查台北市政府的網路相關設備，資訊局長呂新科回應，已清查過，市府沒有採用任何華為設備。

至於對華為的態度，柯文哲說，「我也在等中央怎麼處理」。

柯文哲雙城論壇北市
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