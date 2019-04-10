影╱二度被拍到夜會美魔女 王世堅怒回：我沒交朋友權利嗎？

2019-04-10 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市議員王世堅去年曾被《壹週刊》拍到在深山避車彎會美魔女，當時王世堅再三解釋，雙方是認識20幾年的朋友，不過《蘋果新聞網》日前卻再度拍到王世堅和該位熟女互動親暱，影射兩人關係不單純。對此，王世堅今出面受訪時怒回，對方只是朋友，「難道我沒有交朋友的權利嗎」，今天為了弄他，就故意偷拍，狗仔是在幫市長柯文哲教訓他嗎？

王世堅還說，今天只是為了打他，就故意寫成這樣子，「那我王世堅不選(指立委)總可以了嗎」、「我退出政治可不可以」，「你可不可以給我清靜」，讓我可以和大家一樣正常和朋友在一起。

王世堅解釋，這位是自己認識20幾年的朋友，上次被拍的時候就解釋過了，如今又變本加厲，狗仔檢舉他違停什麼的，「我都認了」，但請不要傷害無辜女性。

王世堅表示，對方是單親媽媽，照顧全殘的孩子，自己家離三總比較近，所以幫忙購買導尿管，當天交給她，大同區是美食故鄉，就是開車沿路買東西吃，對方的機車停在高速公路橋下，所以忙完事情就騎機車走了，狗仔都可以調影像，「我又沒有做什麼傷天害理的事情」。

王世堅強調，已經和狗仔講過不要這樣子，你的工作雖然是狗仔，但總有人性吧，你也有朋友吧，他也可以交朋友吧，今天為了弄他，就去偷拍，你是要怎麼樣。王世堅講到激動處，甚至一度飆出國罵，痛罵狗仔沒有人性到了極點，下細下井(台語，意指丟人現眼)。

王世堅表示，狗仔這樣子是在幫柯文哲，幫他敵對的陣營教訓他嗎，怎麼不去跟柯文哲，看看他到底在幹嘛，所有資源都對向他，有必要嗎。