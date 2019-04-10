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初選延後！民進黨中執會通過總統初選延至522之後

不談政治 朱立倫：一切等媽祖遶境結束再說

2019-04-10 17:40聯合報 記者李京昇╱即時報導

國民黨主席吳敦義今天下午臨時在中常會發表公開談話，他正式表態，不會參選2020總統，對此，宣布參選總統的前新北市長朱立倫稍早僅說，一切等到媽祖行腳活動結束再說。

朱立倫表示，他這幾天都在中南部參與媽祖遶境行腳活動，可以感受到全民對媽祖的虔誠，心中完全不談政治，他只關心地方、只關心宗教，也只關心全民百姓平安，至於其他話題一切等到他參與遶境活動結束後再來談。

前新北市長朱立倫（中）不評論吳敦義表態不選總統。記者李京昇／攝影
前新北市長朱立倫（中）不評論吳敦義表態不選總統。記者李京昇／攝影
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媽祖朱立倫
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