ICAO稱遵循一中政策 外交部：刻意錯誤解釋相關決議

2019-04-10 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



國際民航組織（ICAO）預定9月24日在加拿大召開第40屆大會，台灣曾在2013年應ICAO理事會主席邀請，以「特邀貴賓」身分出席，不過，蔡政府上台後，2016年未獲邀請。蘋果新聞網報導，ICAO發言人菲爾賓（Anthony Philbin）以電子郵件回覆表示，根據聯合國2758號決議文，中華人民共和國是唯一合法政權代表中國在ICAO，並強調遵循「一中政策」。

對此，外交部表示，ICAO發言人所引用聯大第2758號決議及ICAO理事會決議，均只決定「中國代表權」的歸屬，並未提及臺灣，更未賦予中國在聯合國及其專門機構代表臺灣的權利。ICAO發言人的說法，顯係刻意錯誤解釋相關決議，殊為不當。

外交部說明，ICAO發言人所稱聯合國「一中政策」，更非聯合國會員國的共識。2011年美國衛生部長賽白琳即曾公開表示，任何國際組織均無權片面決定台灣的地位；而我國友邦及理念相近國家持續在聯合國體系以提案或執言等方式表達支持我之有意義參與，也是對聯合國體系不當以「一中政策」為藉口，將台灣排除在外的挑戰及反對。聯合國體系既係為所有會員國服務，即不應任由單一會員國操弄，忽視其他會員國的立場及聲音。

外交部再次強調，中國無權代表台灣，只有經由民主程序選出的臺灣政府才能為我2300萬人民之福祉負責。 我交通部民用航空局對「台北飛航情報區」(Taipei FIR)具專屬管轄權，長期以來在推動飛航安全及便利方面的努力，已經獲得國際普遍認同及支持。

外交部指出，日前召開的G7外長會議，曾發表共同聲明，一致支持所有國際飛航社群的積極成員實質參與ICAO各種論壇，強調因政治理由排除部分成員參與，將有損飛航安全。此一發展，充分顯示台灣爭取參與ICAO的正當性、合理性及必要性，已獲得國際社會的認同及支持。

外交部表示，ICAO既為確保全球飛航安全的專業組織，即不應容忍政治因素的干擾。外交部呼籲ICAO恪守中立，回歸專業，儘速就接納臺灣參與其會議、活動及機制做成妥適安排，以確保全球飛安網絡不致出現缺口或漏洞。