哈佛引言式演講及座談 廖達琪：不公開是韓國瑜的意思

2019-04-10 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜訪美行第一站在美國東岸的波士頓，11日下午在哈佛大學有場全程約2小時「引言式演講及座談」，但不對外公開。大陸民運人士王丹質疑「明明是閉門會議卻硬說是演講」，韓國瑜赴哈佛大學的牽線人、中山大學政治所特聘教授廖達琪說，這場交流是閉門式研討，由韓先做30分鐘開場演講，也保留提問時間；主辦方相當有誠意，選擇不公開是韓國瑜的意思。

韓國瑜9日深夜啟程赴美，此次訪美備受關注。王丹在臉書質疑韓國瑜「吹牛」、「唬爛」，指哈佛大學費正清中國研究中心沒有公告這場演講，其實是閉門會議卻硬說是演講，「劉姥姥進大觀園，就以為上天了，這才是井底之蛙吧！」

韓國瑜稍早在舊金山轉機時回批王丹「這時候潑冰塊是什麼意思？」「號稱民運人士何時搖身一變，變成綠軍的打手呢？」韓還酸王多監督一下北韓領導人金正恩，少管台灣的事務。

廖達琪則指出，今年元月，哈佛大學費正清研究中心台灣研究小組召集人戈迪溫（Steven M. Goldstein）、費正清中國研究中心主任宋怡明等一行人來台灣拜會，對韓國瑜能在逆勢深綠選區獲勝感到好奇，她陪同拜訪韓國瑜，彼此相談甚歡。

廖達琪說，1月10日晚間，美國學者一行人與韓國瑜在高雄宮園日本料理餐廳會面，韓相當真性情，餐廳包廂內沒紙筆，韓遂以手指沾取桌上水杯的水，畫出橄欖、狗骨頭與鏈球三張圖形，說明微妙的兩岸關係；美國學者聽得津津有味，拿手機拍下韓的各種動作及筆記。

廖形容，現場氣氛相當high，美國學者紛紛把領帶、外套脫下，因為聊得太開心，延後搭高鐵返回台北時間。