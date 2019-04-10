影／阿扁自拍拿超穩 柯文哲大笑：他焦慮時還是會抖

2019-04-10 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林雍琁 ╱即時報導



前總統陳水扁日前在臉書粉絲專頁po出一張與3名女性自拍的合照，引發議論，讓外界好奇陳水扁手抖的毛病是不是好了。對此，過去曾擔任陳水扁醫療小組召集人的台北市長柯文哲，被問到此事時大笑，隨後說「他（阿扁）焦慮的時候手還是會抖，這條實在很難回答。」