王丹批韓國瑜 孫大千：羞辱高雄市民

2019-04-10 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜訪美並將到哈佛大學演講，民運人士王丹質疑是韓自行放話，還在臉書發文表示，那明明是閉門座談，還硬說成是演講。對此，前立委孫大千指王丹此說法是「知識份子的傲慢」。

孫大千表示，韓國瑜這一次訪美行程最主要的工作是為了行銷高雄，拜訪兩所大學只不過是附帶的行程。韓國瑜從來就不覺得有什麼了不起，更沒有覺得去哈佛大學就是「上天了」。為什麼書讀得不夠多，就要被嘲笑是「劉姥姥」？而哈佛大學就是「大觀園」呢？就算王丹是哈佛的校友和研究員，也沒必要在這裡趾高氣揚，耀武揚威吧！

孫大千說，對韓國瑜這個賣菜郎和一般普羅大眾來說，閉門座談和演講其實說穿了，沒有什麼差別，只不過就是一次禮貌性的受邀拜會和意見交流，王丹不要因為多讀了幾本書，就以為可以囂張狂妄的去嘲諷批評一位來自於基層的政治人物。是哈佛的校友就了不起嗎？是費正清中心的合作研究員就高高在上嗎？王丹這一番談話，不僅僅是羞辱了高雄市民，也羞辱了身為主人的哈佛大學。