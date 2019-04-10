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吳敦義正式表態不選總統 唯一目標國民黨勝選

墜海的日本F-35A戰機是國內組裝初號機 飛行員生死不明

影／吳敦義正式表態：不參選總統

2019-04-10 14:46聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

國民黨今天舉行中常會，由黨主席吳敦義主持，吳敦義在中常會一開始，即正式表態不參選總統的立場。

吳敦義表示，他真的有意參選總統，大可挑選去年11月24日，國民黨贏得縣市長選舉那天晚上宣布，所以他並沒有意願參選，他也強調，2020年的總統大選，一定要推舉品德、操守、能力、經驗，而且最有能力勝選的人，作為代表國民黨參選2020年總統大選。

國民黨今天舉行中常會，由黨主席吳敦義（左）主持，吳敦義在中常會一開始，即正式表態...
國民黨今天舉行中常會，由黨主席吳敦義（左）主持，吳敦義在中常會一開始，即正式表態不參選總統的立場。記者胡經周／攝影
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國民黨今天舉行中常會，場外有韓國瑜後援會前來，要求國民黨中央提名韓國瑜參選202...
國民黨今天舉行中常會，場外有韓國瑜後援會前來，要求國民黨中央提名韓國瑜參選2020年總統大選。記者胡經周／攝影
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國民黨今天舉行中常會，由黨主席吳敦義（中）主持，吳敦義在中常會一開始，即正式表態...
國民黨今天舉行中常會，由黨主席吳敦義（中）主持，吳敦義在中常會一開始，即正式表態不參選總統的立場。記者胡經周／攝影
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國民黨今天舉行中常會，中央委員徐正文（中）送各地黨代表連署書給國民黨中常會，要求...
國民黨今天舉行中常會，中央委員徐正文（中）送各地黨代表連署書給國民黨中常會，要求國民黨中央提名韓國瑜參選2020年總統大選。記者胡經周／攝影
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吳敦義國民黨中常會
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