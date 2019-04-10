影／吳敦義正式表態：不參選總統

2019-04-10 14:46 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



國民黨今天舉行中常會，由黨主席吳敦義主持，吳敦義在中常會一開始，即正式表態不參選總統的立場。