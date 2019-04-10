假訊息擾台？ Kolas：外國媒體比我們更焦慮

2019-04-10 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



針對近來假訊息流竄，疑似來自中國大陸，行政院發言人Kolas Yotaka今在臉書上強調，台灣絕不能成為下一個新疆、下一個西藏、下一個香港，並直言台灣絕不是中國的一部分。

她表示，近來卻有人，強調台灣有「 言論自由」，以此縱容中國來的假訊息洗腦台灣人民，企圖影響明年台灣的選舉。當政府要求媒體善盡查證、平衡的責任，就被抹黑成「 #打壓言論自由」。