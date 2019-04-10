網友提案「殺自家孩童處死刑」 唐鳳周五開會討論

2019-04-10 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



民眾在公共政策網路參與平台提案連署，希望故意殺害16歲以下直系子親、繼親者，應比照殺害直系尊親刑度，最重處死刑，藉此達到嚇阻效果，連署已跨成案門檻。政委唐鳳辦公室指出，政委12日將在法務部廉政署召開協作會議，討論加強事前預防以及修法相關事宜。

網友陳莎拉去年12月提案指出，近年來虐兒事件頻傳，卻屢屢輕判。根據《刑法》第272條殺害自己直系尊親，例如：父母、祖父母，處死刑或無期徒刑，但殺害自己小孩卻輕判，因此建議修法，殺害16歲以下直系子親、繼親者，處死刑或無期徒刑，以達法律之嚇阻力量。

該提案已在今年1月連署突破5000人附議門檻，因此唐鳳本周五的協作會議將就陳莎拉建議修正《刑法》兒虐殺人最重可判死刑的提案進行討論。

翻開《刑法》第271條、272條，第271條明定殺人者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，272條則是規定，殺直系血親尊親屬者，處死刑或無期徒刑。