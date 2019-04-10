韓國瑜舊金山轉機籲王丹：別成了綠軍的打手

高雄市長韓國瑜昨天深夜提早啟程訪美，九天內將造訪波士頓、洛杉磯、聖荷西等地，到哈佛、史丹福大學演講，並與僑胞餐敘、參訪企業，韓國瑜稍早在舊金山轉機時，接受記者採訪時，呼王丹不要成了綠軍的打手。

以下是韓國瑜受訪的內容

韓國瑜：我呼籲王丹先生真的不要這個樣子，號稱民運人士何時搖身一變，變成綠軍的打手呢？而且角度、觀點愈來愈沒有出息，王丹先生多監督一下北韓的金正恩，少管台灣的事務，我們開開心心代表高雄，哈佛大學費正清中心正式發邀請函，我們能交流多少就交流多少，能交幾個朋友就交幾個朋友，能介紹多少就介紹多少，我們是很開心的，這時候潑冰塊是什麼意思？麻煩多關心北韓的金正恩，少扯台灣的事情。

記者：外界解讀去費正清演講等於是2020的入場券已拿到手？

韓：我不敢這樣講，這樣講沒意思，感覺在吹牛，只是這幾位教授對去年台灣高雄市長的選舉抱著高度興趣，所以正式的邀請，我們就欣然的接受，這是在3個月以前就敲定的，今天才成行，至於其他附加不必要的聯想，我想都是不必要的。

記者：有中常委想直接提徵召你？

韓：等我們把美國這段時間，兩個大學跟僑界、企業界的活動紮紮實實的走完，不要讓高雄、台灣漏氣，我覺得這是當務之急，其他包括黨內一些不同的意見，我就尊重。

記者：你說美國行是獅子搏兔？

韓國瑜：就是說我必須要專心，獅子這麼大、兔子這麼小，你看獅子去抓兔子一樣是專心，獅子搏兔的意思就是兩個字「專心」，因為這時候是介紹高雄、台灣，不能丟臉。

記者：會跟一位退休的大使見面？

韓市長：那是在舊金山，到時來安排，報載新聞媒體都差不多出來。