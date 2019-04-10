大廠投資台灣 蔡總統：「我們擁有言論及網路自由」

2019-04-10 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



圖擷自 蔡英文 Tsai Ing-wen 分享 facebook

今天是台灣關係法立法40周年，蔡英文總統稍早透過臉書發文表示，這三年來，她一直在做的事情就是：改善台灣的經濟體質，穩定台灣與國際的關係，維持區域和平穩定。最重要的是，台灣堅持民主與自由的生活方式，堅持走與中國不同的路。

蔡總統今晚將參加美國商會的謝年飯，她在臉書上說，台灣和美國不但在政治上有緊密的合作關係，在經貿往來上也有蓬勃的發展。

蔡總統列舉四項目前世界資訊科技大廠來台投資的訊息，她說，台灣具有吸引外商投資的絕佳環境，過去這段時間，聞名世界的資訊科技大廠，也跟我們一起拚經濟，加碼投資台灣

蔡總統所提的四項投資包括：一、臉書宣布Made by Taiwan計畫，將培養15000家中小企業發展全球品牌與業務，也將培訓50000名數位行銷人才；二、Amazon：和經濟部簽約進駐林口新創園區，每年將提供2000人次雲端運算專業訓練。

三、Microsoft：設置物聯網新創中心及微軟AI研發中心，將在兩年內加碼投資10億元，並擴充兩百人研發團隊；四、Google：去年啟動智慧台灣計畫，今年更進駐板橋遠東通訊園區，初期預計開出2500個職缺。此外，Google也宣布在台灣購買亞洲第一筆綠電。

蔡總統亦有所指地說，「我們擁有言論自由、網路自由，我們也尊重隱私和智慧財產權。政府不會強制提取資料，更不會違法竊取技術。」這就是外國企業對台灣放心，看好台灣、加碼投資台灣的重要原因。